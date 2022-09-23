الحكومة البريطانية تعلن تخفيض الضرائب لمعالجة أزمة تكاليف المعيشة

كتبت ريم عبد الحميد

أعلنت الحكومة البريطانية عن تخفيضات فى أعلى معدل للضرائب وضرائب التأمين الوطنى ورسوم الدمغة، بحسب ما ذكرت صحيفة الجارديان.

وسيتم تقديم التخفيض الضريبى بمقدار مقطة واحدة المخطط لها فى المعدل الأساسى لضريبة الدخل لعام 2024 إلى عام 2024، وسيتم إلغاء المعدل الأعلى البالغ 45%، وبالتالى فإن أعلى معدل سيكون 40%.

كما سيتم إلغاء زيادة التأمين الوطنى بنسبة 1.25%، مما يوفر للأسر 330 جنيه إسترلينى سنويا. وسيتم زيادة حدود رسوم الدمغة، مما يخفض الضرائب على شراء المنازل. وسترتفع عتبة الـ 500 ألف إلى 650 ألف استرلينى، وقال وزير الخزانة كواسى كورتنيج إن التخفيضات ستكون دائمة، ووعد بعصر جديد من النمو، مضيفا أن الضرائب المرتفعة تقلل من حوافز العمل وتعيق المشروع.

وفى ظل ارتفاع التضخم والتوقعات بأن تواجه بريطانيا ركودا طويلا، ألغى وزير الخزانة الجديد زيادة الضريبة الشركات إلى 25% العام المقبل.

وقال كوارتنيج أنه فى سياق أزمة الطاقة العالمية، من المناسب تماما أن تتخذ الحكومة إجراءات، مضيفا أن المسئولية المالية تظل ضرورية، وسيسمح لمكتب مسئولية الميزانية بفحص خطط إنفاق الخزانة قبل نهاية السنة.

وقالت صحيفة التايمز إن قرار إلغاء معدل ضريبة الدخل 45%، والتى تؤثر على 629 ألف شخص يجنون أكثر من 150 ألف استرلينى سنويا، مثير للانتقادات من الناحية السياسية. وجادل المنتقدون بأنه يمثل خفض ضريبة للأثرياء فى وقت يعانى فيه الناس العاديين للتعايش مع أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة.

إلا أن كوارتنج ورئيسة الحكومة ليز تراس يعتقدان أنه سيساعد فى تحفيز الاستثمار فى بريطانيا، كما أن سيؤدى إلى خفض نقطة فى معدل الأساسى فى ضريبة الدخل، الذى كان مقررا إبريل 2024، إلى العاما لمقبل، وهو الإجراء الذى سيتكلف 5 مليار استرلينى.