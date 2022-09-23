اليوم السابع
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الجيزة تعلن استئناف أعمال تطوير طريق صلاح سالم وذكري إدريس

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 11:20 ص
الجيزة تعلن استئناف أعمال تطوير طريق صلاح سالم وذكري إدريس رصف الطرق - أرشيفية
كتبت - مرام محمد

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أعلنت محافظة الجيزة، استئناف إدارة الطرق لأعمال تطوير طريق صلاح سالم وذكري إدريس، ومتابعة إزالة المخالفات وطبقة الطريق المتهالكة واستكمال بناء سور بشارع النزهه نزلة السلم، وذلك في إطار تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمتابعة جهود رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية وبقياده اللواء كمال عبد الله عزت رئيس مدينة الحوامدية.
 
وأوضحت المحافظة أن إدارة المرافق قامت بمعالجة أعطال الصرف الصحي ومياه الشرب بعدة شوارع بالمدينة بالإضافة إلى معالجة الهبوط الأرضي بشارع جمال عبد الناصر.
 
وفي سياق متصل، واصلت محافظة الجيزة من خلال حي جنوب الجيزة، جهود تركيب الأنترلوك ورفع كفاءة وتحسين شوارع عزبة القصبجي؛ للتسهيل على المواطنين؛ وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للحي.
 
وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على ضرورة المتابعة الميدانية للمشروعات الجارية والتأكد من انتظام العمل بها دون أي معوقات، مكلفا رؤساء الأحياء والمراكز بالتواصل الدائم مع المواطنين لبحث الشكاوى وسرعة حلها وتشديد الرقابة لرصد المخالفات وإزالتها فى المهد والحفاظ على أعمال التطوير للشوارع والميادين والمحاور لضمان استدامتها.

تطوير الطرق

رفع كفاءة الطرق

طريق صلاح سالم

طرق

الجيزة



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