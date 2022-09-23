الجيزة تسترد أراضى الدولة المتعدى عليها بالبدرشين وأطفيح والواحات

‏كتبت - مرام محمد

شنت محافظة الجيزة، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة بمراكز ومدن البدرشين والواحات البحرية وأطفيح، وذلك ضمن الموجة 20 لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على أن مركز ومدينة البدرشين شهد إزالة 115 حالة تعد على الأراضى أملاك الدولة ولاية الصرف، وذلك على مدار ثلاثة أيام بقرى دهشور ونزلة الشوبك وزاوية دهشور والطرفاية والمرازيق، بإجمالى مساحة 4360 م2، مشيراً إلى أن التعديات التى تم إزالتها شملت محال ومنشآت مقامة بالمخالفة وأكشاك، وقد تم الإزالة بالكامل مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن الجهود شملت إزالة تعديات على أراضى أملاك الدولة بمساحة 10 آلاف و600 م2 بقرية الكريمات بمركز ومدينة أطفيح، عبارة عن منشآت مقامة بالمخالفة، وقد تمت الإزالة بالكامل.

وأضاف اللواء أحمد راشد، أن مركز الواحات البحرية قام بإزالة تعديات ومبان مخالفة على مساحة (686 فدانا و9865م2) بقرى منديشة والقصر ومنطقة الدائر وأرض الاستثمار بمنطقة العسيلة وقبلى الدائرى، حيث شملت الحملة إزالة منشآت وإسطبلات غير مسقوفة وأسوار من بلوك الحجر الجيرى وغرف مكتملة البناء وأخرى مسقوفة بالخشب، وذلك فى إطار جهود تحقيق الانضباط والحفاظ على حق الدولة.

وشدد محافظ الجيزة، على ضرورة المتابعة الدورية للمواقع التى تم إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخلفات، مشيراً إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة فى تنفيذ حملات إزالة التعديات، مشدداً على رؤساء الأحياء والمراكز برصد ومتابعة أى تعديات وإزالتها على الفور وفرض هيبة الدولة وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية والتأكد من عدم تجدد المخالفات.