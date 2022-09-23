التقرير الطبي يكشف إصابات عامل اعتدى عليه مالك مخزن حتى الموت في 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

كشف التقرير الطبي الخاص بمناظرة جثة عامل خردة، قتله مالك مخزن في مدينة 6 أكتوبر، إصابته بكدمات بالعينين، والرقبة، والساعدين، والقدمين، بالإضافة إلى إصابته بجرح طعني.

وكشفت تحريات رجال المباحث، أن المتهم يبلغ من العمر 18 سنة، قيد الضحية البالغ من العمر 15 سنة بحبل، وواصل تعذيبه والاعتداء عليه بالضرب، لإجباره على الإدلاء عن مكان مبلغ مالي استولى عليه من حصيلة إيراد حتى فارق الحياة.

وقال المتهم أنه لم يقصد قتله، وحاول إسعافه بنقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نقل عامل إلى المستشفى جثة ووجود إصابات متفرقة بجسده، في مدينة 6 أكتوبر.

تم إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فوجه رجال المباحث بتكثيف التحريات، وكشف هوية مرتكب الجريمة، وتبين من خلال جمع المعلومات، أن مالك مخزن يعمل بصحبته المجني عليه هو الجاني.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، الذي كشف عن قتله المجني عليه بتعذيبه والاعتداء عليه بالضرب حتى لقى مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به، لاعتقاده سرقته15 ألف جنيه من إيراد البيع بالمخزن.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.