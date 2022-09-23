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التعليم: الدراسة فى موعدها 1 أكتوبر المقبل

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 12:17 ص
التعليم: الدراسة فى موعدها 1 أكتوبر المقبل وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا صحة لتأجيل بدء العام الدراسي الجديد، مشددة على أن الدراسة تبدأ 1 أكتوبر المقبل فى المدارس الرسمية والخاصة بكافة أنواعها.
 
ويبدأ العام الدراسي الجديد السبت 1 أكتوبر وحتي يوم الخميس 6 يونيو 2023، لجميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.
 
- ينطلق العام الدراسى الجديد لطلاب المدارس الدولية 18 سبتمبر 2022.
- مدة العام الدراسى الجديد تصل لقرابة 35 أسبوع دراسى.
- بدء الفصل الدراسي الأول 1 أكتوبر 2022 إلي الخميس 26 يناير 2023.
- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2023.
- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت 11 فبراير 2023 إلي الخميس 8 يونيو. 
- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 3 يونيو 2023.
- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 8 يوليو 2023. 
- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 10 يونيو 2023. 
- مدة أيام الفصل الدراسي الأول 98 يوماً بعد حذف أيام الجمعة والإجازة الرسمية .
- مدة أيام الفصل الدراسي الثاني 96 يوما بعد حذف أيام الجمعة والإجازة الرسمية. 
- أيام الدراسة الفعلية 194 يوم بما يعادل 35 أسبوعا. 
- تعتبر فترة الامتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونياً. 
- مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق 28 يناير 2023 وتنتهي الخميس 9 فبراير، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهم. 
- هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.

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