التأمين الصحي بالأقصر يعقد لقاء تثقيفيا حول المنظومة مع ممثلي الفنادق.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظم فرع هيئة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الأقصر، فعاليات لقاء تثقيفى مع ممثلى المنشآت الفندقية بالأقصر، وذلك فى ضوء اهتمام التأمين الصحى الشامل بالقائمين على منظومة السياحة وتوفير الخدمات الصحية، وما يمثله القطاع السياحى من شريحة كبيرة فى الأقصر وبما يكفله نظام التأمين الصحى الشامل.

وعقدت غرفة المنشآت الفندقية بالأقصر بالتعاون مع هيئة التأمين الصحى الشامل، الملتقى التثقيفى حول مشروع التأمين الصحى الشامل، بحضور كل من المهندس حسام صادق المدير التنفيذى لهيئة التأمين الصحى الشامل، وشريف الشريف رئيس الإدارة المركزية لشئون المستفيدين، وعمرو زكى رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالهيئة، والدكتور محمود عبد الوهاب مدير عام فرع الأقصر، والدكتور أحمد شفيق مدير فرع الرعاية الصحية بالأقصر، ونعمه عطا وكيل وزارة السياحة بالأقصر، وأمانى الشعولى عضو مجلس النواب وعضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، وسمير إسحق مدير غرفة المنشآت الفندقية بالأقصر، وعدد من ممثلى الفنادق الكبرى والقطاعات السياحية وشركات السياحة.

ومن جانبه قال المهندس حسام صادق المدير التنفيذى للهيئة، أن نظام التأمين الصحى الشامل هو نظام تكافلى يغطى كافة أفراد الأسرة لجميع المواطنين، بالإضافة إلى أن التأمين الصحى الشامل يعفى الغير قادرين من سداد الإشتراكات وفقاً للقانون، ويضمن تقديم خدمات صحية بجودة عالية، لافتاً إلى عدم وجود سقف للإنفاق على المواطن بالمنظومة، ويتيح النظام مكاتب بالوحدات الصحية مخصصة للتعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة لسهولة الإجراءات.

وأضاف المدير التنفيذى للهيئة خلال الندوة، أنه متاح التعاقد مع مقدمى الخدمة من القطاع الخاص التى تم تسجيلها بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية من معامل ومراكز أشعة ومستشفيات وتوفير الأدوية التجارية حسب احتياج المريض ورؤية الرعاية الصحية، فيما ناشد الأستاذ عمرو زكى رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالهيئة ممثلى القطاعات السياحية بضرورة تسديد الإشتراكات وأهميتها، حيث رحبت أمانى الشعولى عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، بالحضور من ممثلى هيئتى التأمين الصحى الشامل وهيئة الرعاية الصحية، ومديرى الإدارات التابعة للفنادق والمنشأت السياحية، وعرضت مطالب العاملين بالقطاع السياحى بتوفير طوارئ وعناية مركزة لإستقبال الأجانب داخل الأقصر، وكذلك تذليل العقبات التى تواجه العاملين بالقطاع السياحى عند تلقى الخدمة الصحية بالوحدات الصحية والمستشفيات التابعة للتأمين الصحى الشامل.

كما أشاد الدكتور محمود عبدالوهاب مدير عام التأمين الصحى الشامل بالأقصر، بدور الحملات التوعوية والندوات التثقيفية التى تعقدها إدارة العلاقات العامة والإعلام بفرع الأقصر، فى رصد كافة المعوقات التى تواجه المستفيدين وسهولة الإجراءات والتوجيه وكيفية الاستفادة من الخدمات، وتابع الحديث الدكتور أحمد شفيق مدير فرع الرعاية الصحية بالأقصر، وأكد أن هيئة الرعاية الصحية تولى اهتمام كبير بتقديم خدمة صحية عالية رغم التحديات التى تواجه المنظومة ونظم الإحالة وصرف الأدوية للمرضى شهرياً، مؤكداً على عرض المريض على الطبيب الإستشارى بصفة مستمرة للاطمئنان عليه وضمان خدمة متميزة، والتواصل مع المنتفعين والاستماع إلى المقترحات والشكاوي، واختتم اللقاء التثقيفى بالرد على أسئلة العاملين بالقطاع السياحى وشركات السياحة عن كيفية سداد الإشتراكات، وطرق التسجيل بالمنظومة وانضمام المغتربين.



التأمين الصحي الشامل بالأقصر يعقد لقاء تثقيفي حول المنظومة



ممثلى المنشآت الفندقية خلال اللقاء حول التأمين الصحى



يعقد لقاء تثقيفي حول المنظومة مع ممثلى المنشآت الفندقية



