الإسكان: تطبيق أحدث أساليب التكنولوجيا لتحسين خدمات مياه الشرب وجودتها

كتب أحمد حسن

شارك الدكتور سيد إسماعيل ، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، في اجتماع اللجنة العلمية المشكلة برئاسة الدكتور خالد الذهبي، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، لمناقشة استخدام أحدث الأساليب التكنولوجية الخاصة ب مشروعات تحلية المياه ، ومعالجة مياه الصرف الصحي، المُقدمة من المؤسسات والشركات العالمية صاحبة التجارب الرائدة في تلك المجالات.

وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات البحثية، في تحسين وتطوير قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، من خلال الأبحاث الرائدة في مجال تحلية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والاستفادة منها في تحويل التحديات التي يواجهها القطاع إلي فرص ومشروعات تحقق التنمية المستدامة المنشودة.

وأشار نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، بحسب بيان صحفي، اليوم الجمعة، إلى ضرورة تطبيق أحدث الأساليب التكنولوجية، والنظم المبتكرة، منخفضة التكاليف، في مجالات تحسين خدمات مياه الشرب وجودتها، وخاصة في مشروعات مياه التحلية، ومعالجة مياه الصرف الصحي، بما يتناسب مع جودة المياه المطلوبة، طبقا للمعايير الصحية والبيئية، الواردة بالقوانين واللوائح العالمية، المنظمة في هذا الشأن.

ومن جانبه أوضح الدكتور خالد الذهبي، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، ومقرر اللجنة العلمية، أن اللجنة تعمل على مراجعة الأكواد الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وتعديلها إذا لزم الأمر، بما يتوافق مع الأبحاث والدراسات العلمية.