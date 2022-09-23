افتتاح 13 مسجدا جديدا بالبحيرة بتكلفة 18 مليون و718 ألف جنيه

البحيرة - فريق المحافظات

أكد الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف، حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، مشيرا إلى الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد .



وأوضح وكيل وزارة الأوقاف أنه تم افتتاح 13 مسجد جديد اليوم الجمعة بمراكز المحافظة المختلفة بتكلفة 18 مليون و 718 ألف جنيه.



يذكر أن الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية قد أدى صلاة الجمعة من مسجد التوبة بمدينة دمنهور بالتزامن مع احتفالات محافظة البحيرة بالعيد القومى.

وجاءت خطبة الجمعة بعنوان " أهل الاستجابة في القرآن والسنة ".

وقام الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة بإلقاء الخطبة أكد خلالها على أن الاستجابة لله تعالي ولرسوله صلى الله عليه وسلم حياة القلوب ودليل الإيمان الكامل والمحبة الصادقة، مشيرًا الى أن أهل الاستجابة موفقون لشكر نعم الله عز وجل باستعمال الجوارح التي وهبها الله إياهم في سماع الحق والإستجابه له

