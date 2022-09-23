افتتاح مساجد بقرى سمسطا وأهناسيا في محافظة بنى سويف.. صور

حيث شهد"اليوم الجمعة" افتتاج مسجد أنس بن مالك بقرية بني هاني باهناسيا"إحلال وتجديد"بتكلفة 2.2 مليون جينه "من الوزارة" على مساحة 285 متراً ، وافتتاح مسجد عمر بن الخطاب بقرية مازوة مركز سمسطا "إحلال وتجديد" بتكلفة 2 مليون جينه " جهود ذاتية" على مساحة 150 متراً ،بجانب افتتاح مسجد الأبرار بالحي الرابع بمدينة بني سويف الجديدة"إنشاء جديد" على مساحة 500 متراً بتكلفة 2 مليون جنيه " جهود ذاتية"
وقد أقيمت شعائر صلاة الجمعة بالمساجد بعد افتتاحها،حيث حضر الافتتاح والصلاة في مسجد أنس بن مالك باهناسيا : ناصر سيف رئيس الوحدة المحلية ،والنائبين د. علي بدر، اللواء سامي توفيق عضوي مجلس النواب ، والشيخ سيد نور الدين مدير أوقاف إهناسيا، وفي مسجد عمر بن الخطاب بقرية مازوة بمركز سمسطا : شهد الافتتاح وأداء الصلاة: نشات معبد رئيس الوحدة المحلية ، الأستاذ فايز حسين ، شوقي هاشم نائبي رئيس المدينة ، والشيخ مصطفى رمضان عبد العزيز مدير أوقاف سمسطا، حيث تناولت خطبة الصلاة موضوع " أهل الاستجابة في القرآن والسنة"
الإفتاح (1)
الإفتاح (2)
جانب من الإفتتاح (1)
جانب من الإفتتاح (2)
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