

وفي محافظة "نابلس" الشمالية، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة منددة بالاستيطان في قرية "بيت دجن"، فيما شهدت بلدة "بيتا" مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.



وفي مدينة "الخليل" الجنوبية، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في شارع "الشلالة".