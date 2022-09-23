اليوم السابع
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استمرار حملات التفتيش على محال الجزارة بالشرقية للتأكد من الالتزام بالإشتراطات

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 01:21 م
استمرار حملات التفتيش على محال الجزارة بالشرقية للتأكد من الالتزام بالإشتراطات جانب من الحملة
الشرقية - إيمان مهنى

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 قامت إدارة تموين أبوكبير برئاسة محمد محيي مدير الإدارة ومفتشي الإدارة وبرفقة إدارة الطب البيطري بحملة تفتيشية على الجزارين، تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية للأستاذة فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود والصيدليات والمخازن والمطاعم والجزارين وكافة الأنشطة التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين وجاءت علي النحو التالي:

- المحضر رقم 13680 جنح أبوكبير ضد ع .ع. ن ،  بناحية هربيط ، ذبح خارج السلخانه.

- المحضر رقم 13681 جنح ابوكبير ضد ع .ح. ع، بناحية هربيط ، ذبح خارج السلخانه.

- المحضر رقم 13682 جنح ابوكبير ضد ح .ص. ا ، بناحية هربيط  ، ذبح خارج السلخانه.

- المحضر رقم 13683 جنح أبوكبير ضد ب .غ. م  بناحية هربيط  ، ذبح خارج السلخانه.
 

الحملة
الحملة

 

جانب من الحملة
جانب من الحملة

 


 


 


محافظة الشرقية

حملات تموينية

محال الجزارة

الإشتراطات التموينية



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