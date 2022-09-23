ارتفاع عدد ضحايا مركب طرطوس السورية إلى 75 قتيلا واستمرار عمليات البحث

كتب عبد الوهاب الجندى

ارتفع عدد ضحايا غرق مركب قبالة ساحل محافظة طرطوس إلى 75 شخصاً فيما يتلقى 20 شخصاً من الناجين العلاج في مشفى الباسل بالتوازي مع استمرار عمليات البحث عن مفقودين آخرين.

وذكرت وكالة "سانا" في طرطوس أن عمليات الإنقاذ والبحث تمت بجهود مكثفة من القوات البحرية السورية والروسية الصديقة وبالتعاون مع مديرية الموانئ وأهالي جزيرة أرواد.

وقال وزير الصحة الدكتور حسن الغباش في تصريح اليوم إن عدد ضحايا غرق المركب بلغ في حصيلة غير نهائية 75 شخصاً، بينما بلغ عدد الذين يتلقون العلاج في مشفى الباسل 20 شخصاً.