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ارتفاع ضحايا تفجير مسجد كابول الأفغانية إلى 19 قتيلا و42 جريحا

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 05:33 م
ارتفاع ضحايا تفجير مسجد كابول الأفغانية إلى 19 قتيلا و42 جريحا تفجير مسجد كابول افغانستان
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت وسائل إعلام أفغانية، إن عدد ضحايا التفجير الذى استهدف مسجد الوزير محمد أكبر خان في العاصمة كابول، اليوم الجمعة، ارتفع إلى 19 قتيلا و42 جريحا.

وتعليقا على ذلك قال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم حركة طالبان، إن استهداف المساجد والمصلين "جريمة لا تغتفر".

وأضاف: "على الأمة أن تتعاون مع النظام في القضاء على المجرمين"... ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

جدير بالذكر أن مسجد وزير أكبر خان التي وقع فيها الانفجار، معروفة بالمنطقة الخضراء وهي موقع البعثات الدبلوماسية الأجنبية.

 


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