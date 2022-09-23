ارتفاع حصيلة ضحايا قارب الهجرة المنطلق من لبنان والغارق بسوريا لـ81

إيمان حنا

ارتفع عدد ضحايا قارب المهاجرين الذي انطلق قبل أيام من لبنان باتجاه أوروبا وغرق قبالة سوريا إلى 81 قتيلاً حتى الآن، . وفق موقع النشرة اللبنانى

وبدأت السلطات السورية في العثور على جثث في البحر قبالة ساحل طرطوس (شمال غرب) بعد ظهر، أمس الخميس، وتم إنقاذ 20 شخصاً من ركاب القارب المنكوب ونقلهم إلى المستشفى في سوريا للعلاج، وأوضحت السلطات السورية أن معظم الناجين يتلقّون مساعدة بواسطة الأوكسيجين، وبعضهم نقل إلى العناية المركزة.

وبحسب التلفزيون السوري، فإن المركب كان يستقله حوالى 150 شخصاً، ونقل المدير العام للموانئ البحرية السورية العميد سامر قبرصلي عن ناجين قولهم، إن "الزورق انطلق من لبنان - المنية (شمال) منذ عدة أيام بقصد الهجرة" وعلى متنه ركاب من جنسيات عدة.

من جهته، أشار وزير النقل اللبناني علي حمية إلى أن "الزورق يحمل على متنه لبنانيين" لم يحدد عددهم.

يذكر أن هناك 1.5 مليون لاجئ سوري فى لبنان ، وفي ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، تضاعف عدد المهاجرين الذين يحاولون الفرار بحراً من لبنان، وغالباً ما تكون وجهتهم جزيرة قبرص، الدولة الأوروبية الواقعة قبالة السواحل اللبنانية.