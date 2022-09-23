اليوم السابع
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إنقاذ 59 شخصًا من الغرق في شواطئ رأس البر اليوم

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 07:51 م
إنقاذ 59 شخصًا من الغرق في شواطئ رأس البر اليوم فرق الإنقاذ برأس البر
دمياط - فريق المحافظات

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شهدت مدينة رأس البر اليوم، إقبالا كثيفا من قبل الأهالى، لقضاء عطلة نهاية الأسبوع بشواطئ المدينة، وذلك عقب الإعلان عن انتهاء فصل الصيف رسميا بالمدينة نهاية سبتمبر الجارى.

 

وتمكن رجال الإنقاذ اليوم من إنقاذ 59 شخصا، فضلا عن تقديم الإسعافات الأولية ونقلهم لمستشفي رأس البر المركزى، لتلقي العلاج اللازم بواسطة وحدات الإسعاف المتواجدة بالشاطئ.

 

واستعد مجلس مدينة رأس البر لاستقبال توافد الأهالى اليوم بحزمة من الإجراءات، أبرزها تزويد الشاطئ بالمعدات البحرية اللازمة لرجال الإنقاذ، فضلا عن نقاط تجميع الأطفال المفقودين التى تمكن من تسليم 200 طفل لذويهم، إضافة إلى تواجد 4 وحدات إسعاف بطول الشاطئ لتقديم الخدمات اللازمة حال وجود طوارئ.

 

اقبال المواطنين لشواطئ رأس البر
اقبال المواطنين لشواطئ رأس البر

 

شواطئ راس البر
شواطئ راس البر

 

فرق الإنقاذ برأس البر
فرق الإنقاذ برأس البر

 


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