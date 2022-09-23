إنشاء مجمع مواقف سيارات الأجرة بمراكز "الإبراهيمية- أولاد صقر- بلبيس" في الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع مدير الادارة العامة للمواقف بالمحافظة أعمال إنشاء مجمع مواقف سيارات الأجرة الرئيسى بمراكز (الإبراهيمية وأولاد صقر وبلبيس) بتكلفة إجمالية بلغت 920 ألف جنيه لتخفيف العبء والمعاناة على كاهل المواطنين والسائقين.

أكد المحافظ على مدير إدارة المواقف بالمحافظة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن بسرعة الانتهاء من أعمال تجهيز المواقف لتيسير حركه سيارات الأجرة لنقل المواطنين مشدداً على سرعة الانتهاء من تركيب "التندات" واللوحات الإرشادية للتيسير على الركاب.

وجه المحافظ كلا من مدير الإدارة العامة للمواقف ورؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع مدير إدارة المرور بتكثيف الحملات على الموقف لإحكام الرقابة والسيطرة على سيارات الأجرة، وإلزام أصحاب السيارات بتحميل الركاب من الموقف الجديد وعدم السماح بتواجد سيارات خارج الموقف، لتوفير الوقت والجهد على المسافرين مشدداً على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين.

ومن جانبه أوضح مدير الادارة العامة للمواقف بالمحافظة أنه جار الانتهاء من رفع كفاءة وتطوير مجمع مواقف الإبراهيمية الرئيسى والذى يضم خطوط ( السلام - عبود – الزقازيق ) والمُقام على مساحة 85 متر بعدد 27 باكية ليستوعب 95 سيارة أجرة، بالإضافة إلى تطوير موقف سيارات الأجرة ( كفور نجم ) والذى يضم خطوط ( الإبراهيمية والقرى والتوابع ) والمُقام على مساحة 60 متر بعدد 14باكية لاستيعاب ما يقرب من 25 سيارة أجرة بتكلفة إجمالية 145 ألف جنيها.

كما أنه جار الانتهاء من أعمال إنشاء مجمع مواقف سيارات الأجرة بمركز أولاد صقر والمقام على مساحة 110 أمتار بعدد 14 باكية لاستيعاب ما يقرب من 100 سيارة أجرة والذى يضم خطوط ( السلام - عبود - الزقازيق - العاشر من رمضان) بتكلفة 325 ألف جنيه.

وأضاف مدير الادارة العامة للمواقف أنه تم الإنتهاء من إنشاء موقف المحطه لسيارات الأجرة بمركز بلبيس والذى يضم خطوط (ميت جابر - البلاشون - شبرا وسندنهور - ميت حمل - انشاص) والمقام على مساحة 1000 متر ويضم 28 باكيه لاستيعاب مايقرب من 120 سياره أجرة وبتكلفة 450 ألف جنيه.