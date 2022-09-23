إقبال متوسط على مصيف بلطيم واستمرار تركيب المقاعد وأعمال النظافة والتجميل.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت شواطئ مصيف بلطيم إقبالا متوسطاً، نظرا لعودة عدد كبير من الأسر لمحافظاتهم، استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد بالجامعات والمدارس، وتوافد على المصيف الراغبون في قضاء رحلات اليوم الواحد، نظرا لارتفاع حرارة الجو، ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، هيثم عطية، رئيس مدينة بلطيم، بتوفير كافة احتياجات المصطافين المترددين على المصيف، وتكثيف حملات النظافة، ورفع الإشغالات.

تابع هيثم عطية رئيس مدينة مصيف بلطيم، استمرار أعمال التجميل بالمدينة، و تركيب مقاعد للمواطنين بكورنيش النرجس وأمام المركز التكنولوجي للمدينة وجارى الاستكمال بجميع المناطق بالمدينة.

كما تابع رئيس مدينة مصيف بلطيم استمرار حملات النظافة بمناطق المدينة المختلفة وشملت رفع الناتج اليومي من القمامة من الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية والميادين، ونظافة وغسيل ممشى الكورنيش بالمياه وازالة الحشائش ورفع كافة المخلفات على الشاطئ، مؤكداً عل استمرار وتكثيف الاعمال ورفع المخلفات أولا بأول خلال فترتي العمل الصباحية والمسائية .



اقبال متوسط على المصيف



اقبال متوسط على مصيف بلطيم



تركيب مقاعد أمام المركز التكنولوجي



تركيب مقاعد بشاطء النرجس



تركيب مقاعد بمصيف بلطيم



جانب من الاقبال المتوسط



حملات النظافة بالمصيف



كنس الشوارع



