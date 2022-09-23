اليوم السابع
Ads
الجمعة، 23 سبتمبر 2022 02:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة أجرة بالمنوفية

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 01:45 م
إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة أجرة بالمنوفية حادث - أرشيفية
المنوفية -فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 8 أشخاص بإصابات متفرقة إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر الإسكندرية الزراعي بالقرب من مدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية.

تلقت غرفة إسعاف محافظة المنوفية إخطارا يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر الإسكندرية الزراعي بالقرب من مدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية.

على الفور تم الدفع بـ6 سيارات إسعاف من مرفق إسعاف محافظة المنوفية برئاسة الدكتور محمد سعدية مدير مرفق إسعاف محافظة المنوفية، وتحت إشراف شادى نبوى البدرى مشرف عام إسعاف محافظة المنوفية.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى بركة السبع العام،  وبالمعاينة تبين أن الإصابات ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة، ولا توجد حالات خطيرة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 


إصابة

حادث إنقلاب سيارة أجرة بالمنوفية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار المنوفية

بركة السبع

إسعاف محافظة المنوفية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة