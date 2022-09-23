إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة أجرة بالمنوفية

المنوفية -فريق المحافظات

أصيب 8 أشخاص بإصابات متفرقة إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر الإسكندرية الزراعي بالقرب من مدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية.



تلقت غرفة إسعاف محافظة المنوفية إخطارا يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر الإسكندرية الزراعي بالقرب من مدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية.



على الفور تم الدفع بـ6 سيارات إسعاف من مرفق إسعاف محافظة المنوفية برئاسة الدكتور محمد سعدية مدير مرفق إسعاف محافظة المنوفية، وتحت إشراف شادى نبوى البدرى مشرف عام إسعاف محافظة المنوفية.



وتم نقل المصابين إلى مستشفى بركة السبع العام، وبالمعاينة تبين أن الإصابات ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة، ولا توجد حالات خطيرة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



