إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب تروسيكل بمركز رشيد بالبحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

أصيب اليوم 6 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بانحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب تروسيكل بمركز رشيد بالبحيرة، وكان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين غصابة 6 أشخاص بكدمات وكسور مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب تروسيكل بطريق الجدية بمركز رشيد، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام برشيد لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

كما تم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.