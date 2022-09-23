إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بين الأهالى بالمراغة شمالى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى سوهاج العام 5 أشخاص، بينهم طفلان، جميعهم يقيمون بناحية قرية البهاليل دائرة مركز المراغة شمالى محافظة سوهاج، مصابين بإصابات متفرقة بالجسم، على إثر وقوع مشاجرة بين الأهالى بذات الناحية، وتم ضبط المشاركين فيها وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بوقوع مشاجرة بين الأهالى بدائرة المركز، ووجود مصابين، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير مباحث سوهاج والمقدم محمد عبدالسلام رئيس مباحث المركز بوقوع مشاجرة بين الأهالى بناحية قرية البهاليل دائرة المركز نتج عن المشاجرة إصابة رحمه . ص . م 23 سنه بكدمات متفرقه بالجسم وإشتباه كسر بالقدم اليمنى واليسرى، وسونه . ج 45 سنه بكدمات متفرقه بالجسم، و فاطمه . ص . م 20 سنه كدمات متفرقه بالجسم و جروح قطعيه بفروه الراس، ويوسف . أ سنة 8 سنوات بكدمات متفرقه بالجسم، ومحمد . ص 9 سنوات كلهم من طرف واحد.

تم تعين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان المشاجرة وتم التحفظ على المشاركين فيها تم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.