إصابة 3 أشخاص فى اندلاع حريق داخل منزل بمدينة ناصر شمال بنى سويف

أصيب 3 أشخاص اليوم الجمعة فى حريق اندلع داخل منزل مكون من 3 طوابق بمدينة ناصر شمال محافظة بنى سويف.
تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بنشوب حريق بمنزل مكون من 3 طوابق بدائرة مركز شرطة ناصر، وتم توجيه سيارات الإطفاء لموقع البلاغ.
وسيطرت قوات الحماية المدنية، بمعاونة الأهالي على النيران ومنعت إمتدادها للمنازل المتأخمة، فيما تم نقل : محمد عبد المحسن، وهاله عبد العزيز، وابو الخير سيد حسن، مصابين بإصابات متنوعة إلى مستشفى بني سويف التخصصي.
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