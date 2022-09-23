اليوم السابع
Ads
الجمعة، 23 سبتمبر 2022 05:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 3 أشخاص فى اندلاع حريق داخل منزل بمدينة ناصر شمال بنى سويف

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 05:08 م
إصابة 3 أشخاص فى اندلاع حريق داخل منزل بمدينة ناصر شمال بنى سويف حادث تصادم - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 3 أشخاص اليوم الجمعة فى حريق اندلع داخل منزل مكون من 3 طوابق بمدينة ناصر شمال محافظة بنى سويف.
 
وسيطرت قوات الحماية المدنية على حريق شب، اليوم الجمعة، بمنزل مكون من 3 طوابق بمدينة ناصر ببني سويف، سبب ماس كهربائي.

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بنشوب حريق بمنزل مكون من 3 طوابق بدائرة مركز شرطة ناصر، وتم توجيه سيارات الإطفاء لموقع البلاغ.
 
وسيطرت قوات الحماية المدنية، بمعاونة الأهالي على النيران ومنعت إمتدادها للمنازل المتأخمة، فيما تم نقل : محمد عبد المحسن، وهاله عبد العزيز، وابو الخير سيد حسن، مصابين بإصابات متنوعة  إلى مستشفى بني سويف التخصصي.
 
 

 


بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

محافظة بنى سويف

حريق بنى سويف



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة