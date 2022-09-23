إصابة 3 أشخاص بعد تعرضهم لحادث مروري في دمياط

وقع حادث مروري بالطريق الرابط بين دمياط - رأس البر، وذلك إثر اصطدام سيارة ملاكي بأحد البلدورات نتيجة السرعة الزائدة، ما أسفر عن إصابة ثلاث أشخاص كانوا داخل السيارة.

وعلى الفور تحركت قوة أمنية برفقة رجال الإسعاف لموقع البلاغ، وتم نقل المصابين لمستشفى دمياط التخصصي لتلقي العلاج اللازم، بينما تم التحفظ على السيارة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأكد شهود عيان أن قائد المركبة فقد السيطرة على السيارة بسبب السرعة الزائدة، وأن الحادث وقع نتيجة اصطدام السيارة بأحد الدورات مما أدي إلي إنقلاب السيارة وإصابة قائدها ومرافقيه.