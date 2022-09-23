إصابة 3 أشخاص برش خرطوش فى مشاجرة بسبب خلافات الجوار بجرجا جنوب سوهاج

استقبل مستشفى سوهاج الجامعى، طالبين وربة منزل مصابين بطلق نارى عبارة عن رش خرطوش بدائرة قسم جرجا جنوب محافظة سوهاج، وذلك على إثر وقوع مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات الجوار تم ضبط طرفى المشاجرة، وتم ضبط السلاح المستخدم وتحرر المضر اللازم.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من اللواء أحمد فجر نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بوجود مشاجرة بدائرة قسم جرجا ووجود مصابين تم نقلهم للمستشفى المركزى وتم تعين الخدمات الأمنية بمكان المشاجرة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد محمود طه رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث قسم شرطة جرجا بوجود مشاجرة ومصابين على إثر وقوع مشاجرة بيت طرف أول أبو العزايم ح ع ت 35 سنة عامل و نجله عدى ا ح ع 13 سنة طالب مصابا " برش خرطوش متفرق بالصدر " تم نقله لمستشفى سوهاج الجامعى والحالة العامة جيدة.

وبين طرف ثان صلاح ف ع ع 37 سنة سائق وزياد ع ه ع 17 سنة طالب مصاباً " برش خرطوش بالبطن " وسماح ا م س 35 سنة ربه منزل مصابه " برش خرطوش بالزراع الأيسر " تم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعى وحالتهما العامة جيدة.

الطرفان يقيمان بذات الناحية وتم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الأول بندقية خرطوش وبحوزة الأول من الطرف الثانى بندقية خرطوش بسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما علي الأخر بالضرب وإطلاق أعيرة من أسلحة خرطوش كانت بحوزتهم مما أدي لإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.