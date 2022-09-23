إصابة 13 شخصا فى تصادم سيارة نقل مع حافلة ركاب بشرم الشيخ

جنوب سيناء - فايزة مرسال

أصيب 14 شخصا في حادث تصادم بين سيارة نقل وحافلة ركاب بطريق السلام في شرم الشيخ .

تلقى اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء، بلاغا يفيد بتصادم سيارة نقل مع حافلة، ما أسفر عن إصابة 11 سائحا أرمينيا بإصابات تراوحت ما بين كسور وجروح .

وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى شرم الشيخ لتلقي العلاج، وتبين أن الحادث وقع عند ميدان السلام نتيجة تصادم بين السيارة النقل رقم 5189 " ط ل ف " وحافلة الركاب رقم 9532" ط ج ل "، ما أسفر عن إصابة كل من أحمد إبراهيم محمد. 30 سنة باشتباه كسر في الفقرات وربيع أحمد حسين 53 سنة القاهرة ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة.

كنارك كنوركيان 47 سنة من أرمينيا باشتباه كسر بالذراع الايسر وجروح قطعية فى نفس الذراع

وليانا هابو 43 سنة من أرمينيا اشتباه خلع بالكتف الايمن وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم

موشكا ليليان 23 سنة أرمينيا سحجات وكدمات متفرقة بالجسم

هايا بيرس 22 سنة أرمينيا سحجات وكدمات متفرقة بالجسم

سونا جاستن 23 سنة أرمينيا سحجات و كدمات متفرقة بالجسم

سيرنا شيرينا 48 سنة أرمينيا سحجات وكدمات متفرقة بالجسم

ليليت هارنيك. 41 سنة أرمينيا جرح. متهتك بالوجه

ونيره خوسيان 32 سنة من أرمينيا سحجات وكدمات متفرقة بالجسم

نونى خوسيان 35 سنة من أرمينيا بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم

سوسنا هارونيتا 55 سنة من أرمينيا باشتباه خلع في الكتف الايمن ومابعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم

كريستينا اورهيان 38 سنة أرمينيا سحجات وكدمات متفرقة بالجسم

وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق .