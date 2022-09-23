إصابة صاحبة سوبر ماركت بطعنة فى البطن لخلاف مع فتاة خلال شراء كارت شحن بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أصيبت سيدة تملك سوبر ماركت فى منطقة عزبة ناصر بالبغدادى فى محافظة الأقصر، بجرح فى البطن إثر تلقيها طعنة من فتاة تبلغ من العمر 13 سنة خلال مشادة كلامية بينهما لخلاف خلال شراء كارت شحن من السوبر ماركت، وتم نقل السيدة المصابة لمستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.



البداية كانت بتلقى اللواء دكتور هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، اخطاراً من غرفة النجدة يفيد بإستقبال مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية، سيدة تدعى "أ.ص" 45 سنة صاحبة سوبر ماركت بالبغدادى، مصابة بجرح قطعى فى البطن إثر تلقيها طعنة من فتاة تدعى "و.ج" 13 سنة، وذلك خلال بينهما خلال شراء كارت شحن من السوبر ماركت المملوك لها، وتم على الفور إجراء الفحوصات الطبية والتدخل الجراحي اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط الفتاة، وتولت النيابة العامة التحقيق.



وكانت قد شهدت مدينة الأقصر، مصرع شاب يعمل فى مركب نيلى غرقاً فى نهر النيل لإختلال توازنه وسقوطه فى المياه، ونجح رجال المسطحات المائية فى انتشال جثمانه من المياه، وتم نقله لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.



وبدأت تفاصيل الحادث بتلقى اللواء دكتور هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة لشرطة المسطحات المائية، يفيد بانتشال جثمان شاب يعمل فى صيانة أحد المراكب النيلية خلال رسوها بكورنيش النيل بوسط مدينة الأقصر، حيث سقط فى المياه نتيجة اختلال توازنه خلال التواجد على ظهر المركب ولم يكن يجيد السباحة فغرق فى الحال، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

