إصابة شاب خلال مشاجرة بسبب كلب فى بولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهمين بطعن شاب خلال مشاجرة في بولاق الدكرور، بسبب حيازة المتهمين لكلب أمام منزل المجني عليه، وطلب المصاب انصرافهما، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة وإصابة شاب نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في بولاق الدكرور.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن شخصين اعتديا على المجني عليه خلال مشاجرة بينهم، بسبب توقف المتهمين وبحوزتهما كلي أمام منزل الشاب، وطلبه منهما الانصراف.

تم القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.