إصابة سيدة مسنة سقط عليها جدار متهالك بدار السلام فى سوهاج

استقبل مستشفى دار السلام المركزى سيدة مسنة تبلغ من العمر 70 عاما، مصابة بكسر مضاعف بالساعد الأيمن، واشتباه كسر بالفخذ الأيمن على سقوط جزء من حائط قديم عليها مما نتج عنه إصابتها والحالة العامة مستقرة.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير الوزير مدير أمن سوهاج ، بلاغا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بسقوط حائط على سيدة مسنة وإصابتها، وتم نقلها للمستشقى للعلاج، وتم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام بالواقعة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد أحمد فريد رئيس فرع بحث الشرق والمقدم المزمل نافع رئيس مباحث مركز شرطة دار السلام بوصول المدعوة زوزو م م 70 سنة ربة منزل وتقيم دائرة المركز إلى مستشفى دار السلام المركزى مصابه " بكسر مضاعف بالساعد الأيمن وإشتباه كسر بالفخذ الأيمن " إدعاء سقوط جسم صلب عليها وتم تحويلها لمستشفي.

وبسؤال نجلها المدعو أشرف ا م ع 42 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بأنه يقيم برفقة والدته بمنزل مكون من طابق واحد وأثناء تواجد والدته بالمنزل إنهار عليها حائط مما أدي لإصابتها وعلل سبب الانهيار لتهالك الحائط ونفي الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.