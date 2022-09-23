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إصابات بالرصاص الحي وقنابل الغاز خلال مواجهات مع الاحتلال في مدن فلسطينية

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 03:24 م
إصابات بالرصاص الحي وقنابل الغاز خلال مواجهات مع الاحتلال في مدن فلسطينية مواجهات مع الاحتلال
كتب عبد الوهاب الجندى

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أصيب طفل بالرصاص الحي، وعدد من المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية، بأن المواجهات اندلعت عقب انطلاق المسيرة الأسبوعية السلمية، ما أدى لإصابة طفل (13 عاما) بالرصاص الحي في الفخذ، و10 مواطنين بالرصاص "المطاطي"، وآخرين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.

من جهة أخرى، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، اليوم الجمعة، بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة منددة بالاستيطان في قرية بيت دجن شرق نابلس.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن الطواقم الطبية قدمت العلاج للمصابين ميدانيا.

كما شهدت بلدة بيتا جنوب نابلس، مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

 


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