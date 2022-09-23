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إزاى تغير الحالة الاجتماعية فى البطاقة الشخصية بعد الطلاق × 6 خطوات

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 03:30 ص
إزاى تغير الحالة الاجتماعية فى البطاقة الشخصية بعد الطلاق × 6 خطوات الأحوال المدنية - أرشيفية
كتب سليم على

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يتساءل الكثير من المواطنين حول كيفية تغيير الحالة الاجتماعية فى بطاقة الرقم القومى بعد انفصال الأزواج بالطلاق أو الخلع، وفى السطور التالية نرصد الإجراءات التى يجب اتباعها داخل مصلحة الأحوال المدنية، لكى تتمكن من تغير الحالة الاجتماعية. 
 
أولا: صورة رسمية من حكم نهائى سواء بحكم الطلاق أو الخلع، مزيل بالصيغة التنفيذية مختومة بختم التنفيذ، ويتم استخراجها من سكرتير الجلسة أو كمبيوتر المحكمة.
 
ثانيا: استخراج شهادة بحالة استئناف من عدمه من جدول المحكمة الاستئنافية من تاريخ تسليم المستندات المطلوبة، وتستطيع الزوجة استخراج قسيمة الطلاق.
 
ثالثا: الحصول على خطاب من المحكمة موجه إلى السجل المدنى التابع له، ويصدر هذا الكتاب من رئيس قلم محكمة الأسرة.
 
رابعا: الزوجة تقوم بتسليم الصيغة التنفيذية والشهادة بعدم حدوث استئناف والإخطار الموجه للسجل المدنى التابع للزوجة.
 
خامسا: إثبات الحكم على سيستم الأحوال المدنية بعد 7 أيام، وتتمكن الزوجة من استخراج وثيقة طلاق مميكنه من أي سجل مدني.
 
سادسا: بعد الحصول على وثيقة طلاق مميكنة يتم تقديم صورة منها مع استمارة جديدة للرقم القومى بتغير البيانات.

الأحوال المدنية

تغير بيانات بطاقة شخصية

استخراج بطاقة شخصية

اخبار الحوادث

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