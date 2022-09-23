اليوم السابع
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الجمعة، 23 سبتمبر 2022 01:46 م
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إزالة 36 حالة بناء مخالف بمساحة 20 ألف متر بحى جنوب مدينة أسوان

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 01:32 م
إزالة 36 حالة بناء مخالف بمساحة 20 ألف متر بحى جنوب مدينة أسوان جانب من الإزالات
أسوان - عبد الله صلاح

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تسكمل الأجهزة المعنية جهودها المتعلقة بإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ضمن الموجه الـ 20 وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لإسترداد حق الدولة والشعب فى أراضيه.
 
وأعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تعليماته لرؤساء المراكز والمدن بالتنسيق المتواصل مع الأجهزة الأمنية ، وكافة الجهات المختصة لإزالة مختلف أشكال التعديات البناء أو الزراعية أو الرى سواء الصادر لها قرارات إزالة سابقة أو فى المهد أو التى يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية للحفاظ على كل شبر من أراضى أملاك الدولة.
 
وشدد ، على ضرورة أن يتوازى مع ذلك قيام المحليات بتنفيذ أعمال رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، بجانب القيام بمراجعة تراخيص المحلات والأنشطة التجارية المختلفة ، والتفاعل مع أى شكاوى أو مطالب جماهيرية أولاً بأول.
 
وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بتنفيذ حملة إزالة للتعديات بمناطق شرق وقبلى عمارات التجاريين والصالحين إستهدفت 36 حالة بناء مخالف بدون ترخيص بمساحة 20 ألف و 287 م2 ، وشملت هذه الحالات تنفيذ 9 قرارات إزالة صادرة من قبل ، و 23 حالة تعدة ، بجانب 4 قرارات إزالة فورية فى المهد.
 
وتم تنفيذ أعمال الإزالة وسط مشاركة للقوات الشرطية بقيادة اللواء محمد ممدوح مساعد مدير أمن أسوان ، بجانب محمد عبد المنعم رئيس حى جنوب ، والعاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة والسيارات ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتعدين .

 


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