إزالة عدد 527 حالة تعد خلال أعمال المرحلتين الأولى والثانية من الموجة 20 بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت محافظة الأقصر أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة 20 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والتي تستمر في خلال الفترة من 10 حتى 29 سبتمبر 2022، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية باسترداد أراضي أملاك الدولة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة.



وأوضح أحمد الطيب مدير عام أملاك الدولة بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم إزالة عدد 527 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والآثار والأوقاف والطرق والتنظيم، وذلك بإجمالي مسطح 171363م2، خلال أعمال المرحلتين الأولى والثانية من الموجة 20 على مستوى نواحي مراكز المحافظة.



ومن جانبه أكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أن هناك تنسيق بين الجهات الأمنية وكافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية لاستكمال أعمال المرحلتين الثانية والثالثة من الموجة 20، مؤكدا أن الدولة لن تسمح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف مرة أخرى وستواجه بكل حزم وحسم أي محاولات للتعدي في المهد مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.



وفى نفس السياق عقد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، إجتماعاً تحضيرياً لمناقشة استعدادات المحافظة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، لمناقشة تنفيذ المراحل المختلفة من الموجة 20 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، وذلك بجميع المراكز والمدن بمختلف جهات الولاية وبالتنسيق مع مديرية الأمن، وتم خلال الإجتماع مناقشة الإستعداد المبكر والتنسيق الكامل والتدقيق، ومعاينة الأماكن المستهدفة بالإزالة، وتجهيز كافة المعدات والتأكد من سلامتها، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف.



وأكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة، والاستمرار في تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، موجها بالمتابعة المستمرة، وإزالة أية تعديات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين، لافتاً إلى ضرورة الحفاظ على ما يتم استرداده من أراضي أملاك الدولة.





إزالة عدد 527 حالة تعدي خلال الموجة 20 للتعديات بالأقصر



أعمال المرحلتين الأولى والثانية من الموجة 20 بالأقصر



جانب من إزالة التعديات بمدن الأقصر



