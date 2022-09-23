اليوم السابع
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أيسلندا.. اعتقال 4 أشخاص بتهمة التخطيط لعمل إرهابي

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 07:00 ص
أيسلندا.. اعتقال 4 أشخاص بتهمة التخطيط لعمل إرهابي الاتحاد الأوروبى - أرشيفية
وكالات

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أعلنت الشرطة الأيسلندية اعتقال أربعة أشخاص خططوا لهجوم إرهابي، في أول عملية لمكافحة الإرهاب من نوعها في أيسلندا.

وذكر كارل شتاينار فالسون، مفوض الشرطة الوطنية الإيسلندية للصحافيين "تندرج عمليات الشرطة أمس في اطار تحقيق حول التخطيط لهجوم إرهابي".

وصرح المصدر نفسه بأن أربعة ايسلنديين في العشرينات من العمر اعتقلوا في كوبافوغور إحدى ضواحي العاصمة ريكيافيك وفي مدينة موسفيلسبير جنوب غرب البلاد، في عملية كبيرة شارك فيها نحو 50 عنصرا الأربعاء.

وأودع اثنان منهم الحبس على ذمة التحقيق الخميس.

وبينما لا تزال الدوافع غير معروفة، فإن الأهداف كانت "مؤسسات مختلفة" و"مواطني الدولة" بحسب فالسون بما في ذلك البرلمان والشرطة.

وقالت الشرطة إنها تحقق في ما إذا كانت هناك صلات بين الرجال ومنظمات متطرفة وإنها على اتصال بسلطات أجنبية.

وأضاف فالسون "بحسب علمنا هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إجراء مثل هذا التحقيق في إيسلندا".

وتصدرت الدولة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 375 ألف نسمة مؤشر السلام العالمي منذ أن تم إدراجها في التصنيف العالمي عام 2008 على أنها "أكثر دول العالم سلما".


أيسلندا

شرطة ايسلندا

ارهاب

كوبافوغور

ريكيافيك

موسفيلسبير



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