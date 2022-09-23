اليوم السابع
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الجمعة، 23 سبتمبر 2022 06:58 م
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أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط مسجل خطر تعدى على عامل

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 05:38 م
أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط مسجل خطر تعدى على عامل حمله أمنيه - أرشيفية
القليوبية فريق محافظات

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تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، جهودها لضبط مسجل خطر، تسبب في إصابة عامل بعدة جروح متفرقة بالجسد بلغت 100 غرزة، إثر مشاجرة بينهما بسبب تعدي المتهم على شقيقي المجني عليه الصغار، واللذان يعملان معه بإحدى محلات المأكولات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم أول شبرا الخيمة، بورود إخطار من مستشفى الساحل، باستقبال المدعو "م. ع"، 20 سنة، عامل، مصابا بعدة جروح بالجسد والوجه تسببت في جراحة 100غرزة بالوجه والجسد، وقطع بالشريان. 
 
على الفور جرى تشكيل فريق بحثي، تحت إشراف اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، وبالمعاينة والفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "ع. ع" مسجل خطر، إثر مشاجرة بينهما بسبب مطالبة المجني عليه أجرة عمل أشقائه الصغار لمدة 3 أيام معه بالمحل، ورفض دفعها فنشب بينهما مشاجرة أقدم على إثرها المتهم على التعدي عليه بسكين تسبب له في تلك الإصابات.
 
 وتحرر عن ذلك المحضر رقم 21279 جنح قسم أول شبرا الخيمة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي بضبط المتهم والسلاح المستخدم بالواقعة.
 
 

اخبار القليوبية

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