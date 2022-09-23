أسرة "عريس الجنة" بالمنوفية: أقمنا سرادق العزاء مكان الفرح وراضون بقضاء الله

المنوفية - محمد فتحى

حالة من الحزن تخيم على أهالى قرية طهواى التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وذلك عقب وفاة شاب من الأهالى قبل زواجه يومين فى حادث سيارة بدراجة نارية على الطريق الإقليمى بالقرب من كارتة الخطاطبة بمحافظة المنوفية، أثناء قيامه بالتوجه إلى أصدقائه لدعوتهم لحضور حفل عرسه .

ويقول حلمى عجينة ابن عم المتوفى، إن المتوفى حمادة سعيد عجينة حاصل على بكالوريوس كلية التربية الرياضية جامعة السادات، ويعمل مدرب سباحة بنادى النجوم الرياضى بمدينة السادات بالمنوفية، وتوفى أثناء توزيعه دعوات حفل عرسه فى حادث على الطريق الإقليمى بالقرب من كارتة الخطاطبة.

ويضيف عجينة لليوم السابع، أننا منذ شهر تقريبا نتجمع يوميا فى منزل العريس لتجهيز حفل العرس حمادة سعيد عجينة، وقبل يومين قمنا بكتب كتاب حمادة وأقمنا حفلا كبيرا عقب الانتهاء من كتب الكتاب، حيث قمنا بتنظيم حفل كبير بالطبل البلدى وسط رقص وفرحة من جميع أفراد العائلة.

ويشير أشرف جمال عجينة، نجل عمه إلى أن المتوفى كان يحظى بحب كبير من أهالى القرية بأكملها وليس فقط عائلتنا نظرا لأنه كان يتسم بالرجولة والأخلاق الطيبة والمعاملة الحسنة مع معظم أهالى القرية، وخبر وفاته جاء فاجعة لأهالى القرية وليس فقط لنا .

ويؤكد: جهزنا أرضًا لإقامة حفل العرس عليها، ولكن أمر الله نفذ، وكلنا راضون بقضاء الله، وبدل من إقامة الفرح قمنا بإقامة سرادق العزاء فيه لكى نتلقى العزاء فى عريس الجنة والحمد لله على كل شيئ .

وشيع الآلاف أهالى قرية طهواى التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، والقرى المجاورة جنازة الشاب وذلك عقب وفاته من أهالى قبل زواج يومين فى حادث سيارة بدراجة نارية على الطريق الإقليمى بالقرب من كارتة الخطاطبة بمحافظة المنوفية، أثناء قيامه بالتوجه إلى أصدقائه لدعوتهم على حفل عرسه .

تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية، يفيد من وصول حمادة سعيد عجينة وأخر جثة هامدة إلى مستشفى أشمون جراء حادث على الطريق الإقليمى بمحافظة المنوفية، أثناء إستقلاله دراجة نارية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



العريس المتوفى



العريس



علاء عجينة ابن عم المتوفى