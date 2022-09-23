أخبار الاقتصاد اليوم.. بدء تسليم 38 عمارة بسكن مصر المنصورة الجديدة

كتب هانى الحوتى

شهد اليوم الجمعة 23-9-2022 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها بدء تسليم 38 عمارة سكنية ب مدينة المنصورة الجديدة يوم الثلاثاء الموافق 1 نوفمبر المقبل، وحتى يوم الإثنين الموافق 2 يناير عام 2023، وتحقيق الشركة العامة للبترول ثالث أعلى شركة من حيث معدلات الإنتاج، بما يصل إلى 68.3 ألف برميل زيت مكافئ يومياً، والذى يمثل أيضاً أعلى معدل فى تاريخ الشركة.

وزيرة التخطيط: التركيز على تعزيز مصادر العملة الأجنبية.. وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، بالمائدة المستديرة المنعقدة خلال فعاليات منتدى بلومبيرج للأسواق الناشئة، تحت عنوان "مصر: الآفاق الاقتصادية والاستثمارية"، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية وذلك خلال تواجدها بنيويورك للمشاركة بأعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وخلال كلمتها سلطت هالة السعيد، الضوء على الأداء الاقتصادي لمصر في الآونة الأخيرة، العوامل التي تميز مصر كواجهة استثمارية واعدة وبوابة لأفريقيا وأوروبا، وكذا فرص صندوق مصر السيادي والذراع الاستثماري للحكومة، فضلًا عن توقعات النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2022/2023.

وأشارت "السعيد"، إلى نمو الاقتصاد المصري بنسبة 6.6% في العام المالي 2022/2021 ، مقابل 3.3% في العام الماضي، مؤكده نمو الاقتصاد بشكل أسرع من المتوقع، وهو أعلى معدل نمو منذ عام 2008، كما تتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5.5% في العام المالي 2022-2023، مع استقرار معدل البطالة عند 7.2٪ خلال الربع الأخير من عام 2022/2021.

وأوضحت وزير التخطيط، أن الدولة تركز حاليًا على تعزيز مصادر العملة الأجنبية في مصر، إلى جانب العمل مع القطاع الخاص لزيادة الصادرات وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة عائدات السياحة.



بدء تسليم 38 عمارة من مشروع سكن مصر بالمنصورة الجديدة أول نوفمبر قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة سيبدأ يوم الثلاثاء الموافق 1 نوفمبر المقبل، وحتى يوم الإثنين الموافق 2 يناير عام 2023، في تسليم الدفعة الأولى من وحدات مشروع سكن مصر بإجمالي 38 عمارة سكنية بمدينة المنصورة الجديدة، وفقاً للمواعيد المقررة من الجهاز. قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة سيبدأ يوم الثلاثاء الموافق 1 نوفمبر المقبل، وحتى يوم الإثنين الموافق 2 يناير عام 2023، في تسليم الدفعة الأولى من وحدات مشروع سكن مصر بإجمالي 38 عمارة سكنية بمدينة المنصورة الجديدة، وفقاً للمواعيد المقررة من الجهاز.

وأكد وزير الإسكان، مواصلة الجهود المبذولة لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة المنصورة الجديدة، لافتاً إلى أن مدينة المنصورة الجديدة تُعد نافذة الدلتا السياحية، وتضم أنواع الإسكان المختلفة: (إسكان سياحي، وإسكان الفيلات، وإسكان متوسط، وإسكان اجتماعي)، وتشتمل على جميع الخدمات اللازمة، بجانب جامعة إقليمية.



الشركة العامة للبترول تحقق أعلى متوسط إنتاج منذ تأسيسها بـ68.3 ألف برميل يوميًا قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن الشركة العامة للبترول المملوكة بالكامل للدولة، تتبوأ حاليًا مركزًا متقدمًا فى إنتاج الثروة البترولية والغازية على مستوى صناعة البترول المصرية، بعدما أصبحت ثالث أعلى شركة من حيث معدلات الإنتاج، بما يصل إلى 68.3 ألف برميل زيت مكافئ يومياً، والذى يمثل أيضاً أعلى معدل فى تاريخ الشركة. قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن الشركة العامة للبترول المملوكة بالكامل للدولة، تتبوأ حاليًا مركزًا متقدمًا فى إنتاج الثروة البترولية والغازية على مستوى صناعة البترول المصرية، بعدما أصبحت ثالث أعلى شركة من حيث معدلات الإنتاج، بما يصل إلى 68.3 ألف برميل زيت مكافئ يومياً، والذى يمثل أيضاً أعلى معدل فى تاريخ الشركة.

وقال المهندس نبيل عبد الصادق رئيس الشركة العامة للبترول، خلال أعمال الجمعية العامة للشركة، إنها نجحت فى تحقيق أعلى متوسط إنتاج منذ تأسيسها وبلغ حوالى 68.3 ألف برميل يومياً من مناطق امتيازها، لافتاً إلى أن إنتاج الغاز الطبيعى والمتكثفات شهد طفرة مقارنة بالأعوام السابقة نتيجة تنفيذ عدة مشروعات ناجحة.

وأشار إلى أن نسبة نجاح خطة حفر الآبار الاستكشافية الجديدة بلغت 100% فى معدل غير مسبوق بعد حفر 5 آبار استكشافية ناجحة بمناطق امتياز الشركة بمعدلات إنتاج أولية بلغت نحو 4000 برميل زيت مكافىء، علاوة على حفر 35 بئراً تنموياً، وتكثيف العمل فى أنشطة استغلال الحقول المتقادمة والفرص المتاحة بها، وبلغ معدل ما تم إضافته إلى الاحتياطى المؤكد حوالى 10 ملايين برميل، وارتفع إجمالى الاستثمارات خلال العام لأكثر من 3 مليارات جنيه.

وزير المالية: نجحنا فى تحقيق أعلى معدل نمو منذ عام 2008 قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر قادرة على تجاوز التحديات العالمية الراهنة الناتجة عن الحرب في أوروبا، والاضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد، والارتفاع غير المسبوق في تكاليف الشحن، وأسعار السلع والخدمات.

أضاف الوزير، أن مصر مستمرة في مواصلة التعافي الاقتصادي نتيجة الجهود التنموية الضخمة التي تبذلها الحكومة، بما جعل الاقتصاد أكثر قدرة على التعامل الإيجابي المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، حيث نجحنا، بنهاية يونيه 2022، في تسجيل أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وحققنا فائضًا أوليًا للعام الخامس على التوالي بنسبة 1.3% من الناتج المحلي بدلاً من عجز أولى استمر لأكثر من 20 عامًا، وبلغ نحو 3.9% في العام المالي 2014/2013، بينما تراجع عجز الموازنة من 13% في العام المالي 2013/2012 إلى 6.1%، كما استطعنا خفض معدل الدين من 103% في يونيه 2016، إلى 87.2% بنهاية العام المالي الماضي.