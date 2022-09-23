آخر تطورات الحالة الصحية للمحامى فريد الديب

كتب عبد الله محمود

غادر المحامى فريد الديب إحدى المستشفيات، بعد إجراء بعض الفحوصات الطبية، الخاصة بجلسات العلاج الطبيعى، ومن المقرر أن يواصل جلسات العلاج والرعاية الطبية بمنزله.

وتشير المعلومات إلى أن الحالة الصحية للمحامي فريد الديب مستقرة، ويتلقى العلاج من السرطان الذي أعلن عن معاناته منه.

وقال الديب خلال إحدى جلسات محاكمة رجل الأعمال حسن راتب المتهم فى قضية الآثار الكبرى، وترافعه في القضية "لعل هذه المرافعة تكون الأخيرة لى، فقد تجاوزت الثمانين عاما، وأعانى من السرطان".

ويعتبر فريد الديب من أشهر الأسماء في عالم المحاماة بمصر، وعلى مدار السنوات الماضية تولى الدفاع بالعديد من القضايا التي شغلت الرأي العام المصرى وآخرها قضية الآثار الكبرى.