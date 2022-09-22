اليوم السابع
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الخميس، 22 سبتمبر 2022 03:16 ص
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5 علاجات منزلية للحساسية الموسمية عند الأطفال

الخميس، 22 سبتمبر 2022 03:00 ص
5 علاجات منزلية للحساسية الموسمية عند الأطفال الحساسية عند الاطفال
كتب – حسام الشقويرى

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تحدث الحساسية عند الأطفال عندما يبالغ جهازهم المناعي في رد فعله تجاه محفز معين ، مثل حبوب اللقاح من الأعشاب أو الأشجار، و نتيجة لذلك ، يصنع الجسم الأجسام المضادة والهستامين ، والتي يتم إطلاقها في مجرى الدم لمحاربة المواد الغريبة، و يبدأ رد فعل التهابي يسبب أعراضًا مثل العطس والتهاب الحلق والاحتقان وسيلان الأنف وحكة العين، وفقا لما نشره موقع parents.

ويمكن لأي شخص أن يعاني من الحساسية - لكنها تبدأ عمومًا بعد سن 3 سنوات ، وتبلغ ذروتها في أواخر الطفولة أو سنوات المراهقة ، وتهدأ في مرحلة البلوغ، و اعتمادًا على موقعك ومسببات الحساسية ، قد تبدأ الأعراض في فبراير وتستمر حتى نهاية سبتمبر، و يمكن للأدوية مثل مضادات الهيستامين وبخاخات الأنف الستيرويدية أن توفر الراحة ، ولكن بعض الطرق الطبيعية قد تستحق التجربة أيضًا.

 فيما يلي بعض أفضل العلاجات المنزلية للحساسية الموسمية لتجربتها بنفسك.

1 - تجنب مسببات الحساسية.

يقول الأطباء أنه إذا كان طفلك عرضة للحساسية الموسمية ، فإن أفضل طريقة لعلاج الأعراض هي تجنب المواد المسببة للحساسية في المقام الأول،  ابق على اطلاع على أعداد حبوب اللقاح في منطقتك وتصرف وفقًا لذلك، و على سبيل المثال ، إذا كنت تعلم أن الاشجار هي سبب الحساسية لدى طفلك ، فحد من الوقت الذي يقضيه في الهواء الطلق في الأيام التي يكون فيها عدد حبوب اللقاح اعلى ، و قد يبدو من الصعب جعل أطفالك يدخلون المنزل عندما يكون الطقس رائعًا ، لكن هذه الاستراتيجية تساعد حقًا ، كما يقول الخبراء.

2 - اجعل منزلك مقاوم للحساسية.

أبقِ نوافذك مغلقة ، خاصةً عندما يكون الجو دافئًا وجافًا ، مما يسهل انتقال حبوب اللقاح أثناء النسيم، و تأكد من وضع فلتر نظيف في نظام التكييف في بداية الموسم واستبدله كل شهرين إلى ثلاثة أشهر، و تتكاثر العديد من مسببات الحساسية في البيئات الرطبة ، لذا استخدم مزيل الرطوبة لخفض مستوى الرطوبة في منزلك.

3 - تقليل تشبث حبوب اللقاح.

مثل الغبار المنزلي الناعم ، تلتصق حبوب اللقاح بالملابس والجلد وأي شيء آخر تقريبًا تهبط عليه، و (حبوب لقاح البلوط ، على سبيل المثال ، تشكل مسحوقًا مصفرًا قد تلاحظه نفض الغبار عن السيارات المتوقفة في فصل الربيع.) لإبعاده عن طفلك ، تجنب تعليق الملابس أو المناشف أو الملاءات بالخارج لتجف، و عندما يأتي طفلك إلى الداخل ، استخدم منشفة مبللة لمسح وجهه ، خاصة حول عينيه.

4 - حماية عيون طفلك.

تعتبر حكة العيون الحمراء والدامعة من أكثر أعراض الحساسية تفاقمًا، و تنجم الحكة عن التهاب الغشاء المخاطي الذي يغطي بياض العين والجفون الداخلية.

5 - جرب محلول ملحي.

قد يرغب الأطفال الأكبر سنًا في تجربة الاستنشاق الأنفي باستخدام محلول ملحي ، إما من الصيدلية أو محلي الصنع ( تدعو معظم التعليمات إلى خلط الماء المقطر أو المغلي مع الملح غير المعالج باليود)، و هذا يطرد المخاط لتخفيف احتقان الأنف.

 

 

 

 

 


الغشاء المخاطي

الملح

اليود

الانف



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