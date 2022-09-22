43 مليون دولار زيادة بصادرات مصر من السلع الزراعية

كتب: مدحت عادل

ارتفعت الصادرات المصرية من السلع الزراعية في شهر يونيو الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 339 مليون و80 مليون دولار، مقابل 295 مليون و803 ألف دولار في شهر يونيو عام 2021، بزيادة بلغت نحو 43 مليون و277 ألف دولار.

وقالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن قائمة أهم صادرات السلع الزراعية تضمنت كلا من صادرات البطاطس حيث بلغت القيمة الإجمالية لصادرات البطاطس نحو 27.7 مليون دولار، مقابل نحو 12.1 مليون دولار في شهر يونيو عام 2021، بزيادة بلغت قيمتها نحو 15 مليون و654 ألف دولار وبنسبة زيادة بلغت 129.4%، يليها صادرات البصل بقيمة بلغت 17 مليون و672 ألف دولار، مقابل 17 مليون و433 ألف دولار، بزيادة بلغت 239 ألف دولار.

وشهد العجز في الميزان التجاري تراجعا ملحوظا ليصل إلى 3.21 مليار دولار خلال شهر يونيو الماضي، مقابل 3.66 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابـق بنسبة تراجع بلغت 12.4٪.