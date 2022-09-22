31 أكتوبر آخر موعد لتلقى طلبات تسجيل الاشتراك باحتفالية يوم العلم بجامعة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

أعلنت جامعة سوهاج عن آخر موعد لتلقى طلبات الاشتراك في احتفالية يوم العلم، والتي تنظمها الجامعة لتكريم أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والمقرر إقامتها الأربعاء الموافق 21 من ديسمبر القادم، بالمركز الدولي للمؤتمرات بالحرم الجامعي الجديد، صرح بذلك الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة.

وقال إن احتفالية يوم العلم تهدف إلى تشجيع العلم وتكريم العلماء المتميزين، تقديراً لعطائهم وجهودهم المستمرة والمثمرة التي أثرت المجالات العلمية، الطبية، الهندسية، الزراعية، الأدبية والإنسانية.

الجدير بالذكر أنه سوف يتم تكريم المتميزين علمياً خلال الفترة من سبتمبر 2021 حتى سبتمبر 2022، ويرجي الدخول على رابط الاحتفالية الموجود على موقع الجامعة للتعرف على الفئات التي سوف يشملها التكريم والتسجيل على نفس الرابط، علما بأن اخر موعد للتقديم يوم الإثنين الموافق 31 أكتوبر القادم.