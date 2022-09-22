148 مليون دولار صادرات العنب المصرى فى شهر واحد

كتب: مدحت عادل

شهدت الصادرات المصرية من العنب ارتفاعا ملحوظا فى الفترة الأخيرة، حيث بلغت القيمة الإجمالية لصادرات العنب الطازج نحو 148 مليون و993 ألف دولار فى شهر يونيو الماضى، بينما كانت نحو 121 مليون و689 ألف دولار في شهر يونيو عام 2021، بزيادة بلغت 27 مليون و304 ألف دولار.

وتُصَنّف صادرات العنب ضمن أهم الصادرات المصرية من السلع الزراعية، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 339 مليون و80 مليون دولار، مقابل 295 مليون و803 ألف دولار فى شهر يونيو عام 2021، بزيادة بلغت نحو 43 مليون و277 ألف دولار.

وتضمنت قائمة أهم السلع الزراعية كلا من صادرات البطاطس بقيمة بلغت نحو 27.7 مليون دولار، مقابل نحو 12.1 مليون دولار في شهر يونيو عام 2021، بزيادة بلغت قيمتها نحو 15 مليون و654 ألف دولار وبنسبة زيادة بلغت 129.4%، يليها صادرات البصل بقيمة بلغت 17 مليون و672 ألف دولار، مقابل 17 مليون و433 ألف دولار، بزيادة بلغت 239 ألف دولار.

وحقق العجز في الميزان التجاري تراجعا ملحوظا في شهر يونيو الماضي ليصل إلى 3.21 مليار دولار، مقابل 3.66 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة تراجع بلغت 12.4٪.