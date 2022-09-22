اليوم السابع
Ads
الخميس، 22 سبتمبر 2022 11:13 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

‫ الرى: إزالة 7 مخالفة على نهر النيل فى 3 محافظات

الخميس، 22 سبتمبر 2022 10:41 ص
‫ الرى: إزالة 7 مخالفة على نهر النيل فى 3 محافظات وزارة الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت وزارة الموارد المائية والرى، ممثلة فى قطاع حماية النيل حملات لازالة التعديات على نهر النيل فى "  قنا – أسوان - البحيرة "، حيث تم إزالة 19 مخالفة على النهر ليصل إجمالى  ما تم إزالته حوالى 78 ألف و 806 مخالفة منذ يناير 2015.

واستعرض قطاع حماية النيل موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات، وتكليف قيادات القطاع فى المحافظات بالاستمرار فى بذل الجهد والتأكيد على الجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات ،مع التنسيق مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات .

جدير بالذكر أن أجهزة الوزارة تعمل علي مدار الساعة وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات أيًا كان حجمها ومرتكبها وذلك بهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة .

يشار إلى أن قطاع حماية النيل يعد أحد القطاعات الرئيسية بوزارة الموارد المائية والرى، وتتمثل أهميته فى أنهم مسئولين عن الإشراف ومتابعة شريان الحياة فى مصر، فالنهر ينقل الاحتياجات المائية اللازمة لشبكة رى عملاقة طولها حوالى 33 ألف وأيضًا لكافة الاستخدامات الأخرى منها مياه شرب وصناعة وخلافه ويلزم القيام بالعديد من المهام للوفاء بهذه الاحتياجات.

 


وزارة الرى

نهر النيل

التعديات على النيل

مخالفات



الموضوعات المتعلقة

6 قواعد قانونية تحدد حرم نهر النيل.. تعرف عليها

الخميس، 22 سبتمبر 2022 05:00 ص

‫ الرى: إزالة 10 مخالفات على نهر النيل فى قنا والبحيرة

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 10:15 ص

مصرع عامل فى مركب غرقا عقب سقوطه فى نهر النيل بوسط مدينة الأقصر

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 01:54 ص

هل يجوز التصالح في مخالفات تقع خارج حدي حرم نهر النيل؟.. القانون يجيب

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 10:00 م

قبة "أبو الهوا" فى أسوان تاج على نهر النيل.. تضم 95 مقبرة أثرية

السبت، 17 سبتمبر 2022 07:25 م

الرى: إزالة 19 مخالفة على نهر النيل فى الغربية وسوهاج

السبت، 17 سبتمبر 2022 12:28 م

الرى: إزالة 78 ألفا و716 مخالفة تعد على نهر النيل منذ 2015

الخميس، 15 سبتمبر 2022 04:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة