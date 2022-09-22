أكد ولى العهد السعودى محمد بن سلمان استعداد المملكة "لبذل الجهود للوساطة بين كل الأطراف" لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، وذلك بعد نجاح وساطته في تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا .
وشدد ولي العهد السعودي - خلال اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم /الخميس/ - على حرص المملكة ودعمها لكل الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسيا، ومواصلتها جهودها للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها. حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).
بدوره، أعرب الرئيس الأوكراني عن شكره لولي العهد على جهوده في عملية تبادل الأسرى، مقدرا قبوله دور الوسيط، ومنوها بالدور المحوري للمملكة في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
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