اليوم السابع
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وصول أجهزة 5 صالات جيم لمراكز شباب بمطوبس ضمن مبادرة حياة كريمة.. صور

الخميس، 22 سبتمبر 2022 09:52 م
وصول أجهزة 5 صالات جيم لمراكز شباب بمطوبس ضمن مبادرة حياة كريمة.. صور أجهزة الجيم
كفر الشيخ - محمد سليمان

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أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وصول 5 صالات جيم لمراكز شباب "الفتح، الغنايم، السكري، ابيانة، ومركز شباب خان الجني" بمطوبس إنشاء جديد، بالإضافة لمركز شباب خليج قبلي رفع كفاءة، وبذلك يصبح ما ورد لمراكز الشباب إنشاء جديد كل من أثاث مكتبي، وأدوات رياضية، وصالة جيم، ما عدا مركز شباب ابيانة لم يصل إليه أثاث مكتبي.

وتشهد محافظة كفر الشيخ، استمرار إنشاء وتشييد مشروعات حياة كريمة ضمن برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حياة كريمة لتطوير الريف المصرى، ومحافظة كفر الشيخ تسابق الزمن فى تنفيذ المشروعات بدقة كبيرة ووفق المواصفات القياسية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

يذكر أن مشروعات حياة كريمة التي تشهدها 18 قرية و187 تابع، 593 مشروعاً متنوعاً في كافة القطاعات، منها في مجال الشباب والرياضة، 27 مشروعا،" مركز شباب"، وجاري العمل ب 16 مشروعا بتكلفة 122 مليون جنيه.

أدوات الجيم
أدوات الجيم

 

الجيم
الجيم

 

أجهزة الجيم
أجهزة الجيم

 


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