وزير الكهرباء: إصدار الفواتير بصورة القراءة لطمأنة المواطنين من دقة المحاسبة

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن أزمة الكهرباء لن تعود مرة أخرى نتيجة التوسعات التى تمت بالشبكة، لافتا إلى أن قطاع الكهرباء مستمر فى التطوير فى كافة المجالات سواء الطاقة المتجددة أو التقليدية لتأمين احتياجات المواطنين من الكهرباء.

وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة تتخذ العديد من اﻹجراءات للحفاظ على حقوق المواطنين وضمان عدم التلاعب فيها، مضيفاً أن الاعتماد على الصورة التى تحضرها شركة شعاع المسئول عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء هدفها طمأنة المواطنين بأن ما يتم تحصيله يعبر عن استهلاكهم الفعلى ولا يمكن التلاعب فيه.

ويرى شاكر أن خطة الوزارة للتوسع فى تركيب العدادت مسبوقة الدفع ستكون الحل الجذرى لمشاكل المواطنين بسبب فواتير الكهرباء، مشيرا إلى أن أى مواطن لديه أى شك فى قيمة الفاتورة الشهري الخاصة بها يجب ألا يتردد فى تقديم شكوى للتأكد من صحتها.