اليوم السابع
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وزير القوى العاملة يلتقى وفدا روسيا.. ويشيدون بتوفير عمالة مصرية مدربة

الخميس، 22 سبتمبر 2022 10:19 ص
وزير القوى العاملة يلتقى وفدا روسيا.. ويشيدون بتوفير عمالة مصرية مدربة جانب من اللقاء
كتبت آية دعبس

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قدم ممثلو وفد شركة "أتوم ستروى إكسبورت" الروسية - المقاول العام المنفذ لمشروع محطة الضبعة النووية- برئاسة ناتاليا شافالوفيتش نائب رئيس مجلس الإدارة للموارد البشرية والاتصالات الداخلية، لوزير القوى العاملة حسن شحاتة درع "محطة الضبعة النووية" لحرصه ودعمه "للمشروع"، وتوجيهاته المستمرة نحو تسهيل عمل الشركة، وحماية العمالة المصرية والأجنبية بها.

 

وأكد وزير القوى العاملة، خلال لقائه مع "الوفد الأجنبي" أن مشروع محطات الطاقة النووية بالضبعة هو أحد أهم المشروعات القومية العملاقة التى تعتبر خطوة هامة فى الإستخدام السلمى للطاقة النووية فى مصر، مشيرًا إلى أن الوزارة لن تتوانى فى تقديم المساعدات والتسهيلات للشركات العاملة بداخلها لإنهاء الإجراءات الخاصة باستقدام العمالة وتقنين أوضاعها، وحمايتها، وتوفير بيئة عمل آمنة.

 

وبحسب بيان صحفى عن "الوزارة" اليوم الخميس أن "الوزير" رحب فى بداية اللقاء بوفد الشركة، موضحًا أن "الوزارة" حريصة على حماية حقوق العمال، وستعمل جاهدة بالتعاون مع الجهات المعنية المسئولة عن متابعة ملف استخراج الموافقات اللازمة لاستقدام الخبراء الأجانب من أجل تسهيل أعمال المشروع..ووجه الوزير اللجنة القائمة على تيسير اعمال الشركات العاملة فى المشروع من "الوزارة" على متابعة، ووضع آليات لتسهيل الإجراءات اللازمة لاستقدام الخبراء الاجانب فى اسرع وقت، وتحسين الخدمات المقدمة، وإيجاد حلول لأى مشكلات طارئة، قد تواجه عمل الشركات فى المشروع.

 

ومن جانبها قدمت "شافالوفيتش" التهنئة لوزير القوى العاملة على توليه الحقيبة الوزارية، مشيدةً بالجهود التى تقوم بها الوزارة ومديرية القوى العاملة بمطروح والعاملين بمكتب عمل الضبعة، وأعضاء اللجنة المشكلة لتسهيل الإجراءات، والتى سهلت عمل الشركة فى الفترة الاخيرة وساهمت فى إنجاز العديد من المراحل.

 

وأضافت رئيس مجلس إدارة الشركة، أن مكتب عمل الضبعة تحت قيادة "الوزارة"، يعمل حاليًا بكل طاقته ويُسخر جهوده من أجل توفير عمالة مصرية مدربة، حيث قام بتوفير 320 فرصة عمل لعمال مصريين بالمشروع، كما يعمل على انهاء إجراءات الحصول على تصاريح العمل والتى بلغ عددها حتى الآن 600 تصريح لأجانب وسيزداد العدد مستقبلًا حتى الانتهاء من مراحل تنفيذ المشروع.

 

حضر الاجتماع من" الوزارة": إيهاب عبد العاطى المستشار القانونى للوزير، وخالد رضوان مستشار الوزير للمعلومات، وآمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وحمدى جابر رئيس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل وكريمة عبد الرحمن مدير عام الإدارة العامة لتراخيص عمل الأجانب..وومن جانب الشركة ناتاليا بيلدياييفا نائب رئيسة قطاع المحاسبات بالشركة، والدكتور احمد العتيق رئيس المكتب التمثيلى للشركة بالقاهرة.


القوى العاملة

حسن شحاته

الضبعة

مفاعل الضبعة النووى



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