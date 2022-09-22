وأضاف الوزير - خلال مؤتمر صحفي الاربعاء - أنه تم تسجيل سبع وفيات بحمى الوادي المتصدع حتى الآن بالإضافة إلى 13 إصابة مؤكدة وحالات اشتباه أخرى، وتم وضع خطة تقوم على التوقع والاستجابة، موضحا أسباب انتقال هذا المرض من الحيوان إلى الإنسان (البعوض)، وتقوم بفحص كل المخالطين لأي حالة سجلت.

وأكد عدم وجود ما يدعو للقلق بشأن هذه الحمى، لكون هذا النوع من الأمراض دائما ما يحدث في مثل هذه المواسم، مشددا على ضرورة توخي الحيطة والحذر من قبل المواطنين والتبليغ عن كل حالة تم الاشتباه بها.