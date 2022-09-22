وزير الداخلية يقرر إنشاء مركز إصلاح جغرافى بمديرية أمن قنا

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 21 سبتمبر سنة 2022 قرار وزير الداخلية محمود توفيق برقم 1879 لسنة 2022 بشأن إنشاء مركز إصلاح جغرافي بمديرية أمن قنا .

جاء نص القرار بعد الاطلاع على قانون العقوبات ؛ وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛ وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي ؛ وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة ؛ وعلى قرار وزير الداخلية رقم 113 لسنة 1962 بشأن مراكز الإصـلاح الجغرافية بالمحافظات ؛ وعلى قرار وزير الداخلية رقم 1654 لسنة 1971 بإصـدار اللائحـة الداخلية لمراكز الإصلاح الجغرافية ؛

مادة 1 – ينشأ مركز إصلاح جغرافي بإدارة قوات أمـن قنـا ، ويشمل تصاصه دائرة مديرية أمن قناء

مادة 2 - تنفذ بمركز الإصلاح الجغرافي المشار إليه في المادة السابقة من هذا القرار ، الأحكام الصادرة ضد الأشخاص المبين ذكرهم بـالفقرة الثالثـة من المادة ( 2 ) من القانون رقم 396 لسنة 1956 فـي شـأن تنظيم مراكـز الإصلاح والتأهيل المجتمعي ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويلغي مـا يخالفـه ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .