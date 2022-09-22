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وزير الخارجية الصينى: ندعو لحوار غير مشروط لحل الأزمة الأوكرانية

الخميس، 22 سبتمبر 2022 06:27 م
وزير الخارجية الصينى: ندعو لحوار غير مشروط لحل الأزمة الأوكرانية وانج يى
كتب أحمد عرفة

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قال وزير الخارجية الصيني وانج يى، إن السيادة الإقليمية لكل الدول يجب أن تحترم، متابعا: قدمنا مساعدات إنسانية لأوكرانيا.

ودعا وزير الخارجية الصيني، خلال كلمته بالأمم المتحدة، لحوار غير مشروط لحل الأزمة الأوكرانية، موضحا أنه يجب على جميع الأطراف ضبط النفس وتهيئة الظروف للتسوية السياسية في أوكرانيا.

وتابع وزير الخارجية الصيني: يجب تأمين المنشآت النووية في أوكرانيا، لافتا إلى أنه لا ينبغي تسييس التحقيقات الجارية بشأن وقوع انتهاكات في أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الصيني، إنه يجب العمل لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية، موضحا أن على مجلس الأمن أن يتمتع بالحياد حيال الأزمة في أوكرانيا.

وتابع وزير الخارجية الصيني: يجب التخلي عن الهيمنة وتجنب العقوبات الأحادية.


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