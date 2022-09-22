جاء ذلك خلال اجتماع رفيع المستوى بشأن تغير المناخ عقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك الليلة الماضية على هامش اجتماعات الدورة ال77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب الموقع الرسمي لقناة "سي جي تي إن" التليفزيونية الصينية.

وحث الوزير الصيني المجتمع الدولى على التركيز على قمة المناخ بشرم الشيخ، موضحا موقف بلاده من التعامل مع تغير المناخ، وداعيا إلى بذل جهود ملموسة لتعزيز إدارة المناخ العالمي.

ومن خلال تسليط الضوء على مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، دعا وانج الدول المتقدمة إلى الوفاء بالتزاماتها وتقديم الدعم المالي والفني ودعم بناء القدرات للدول النامية.

كما دعا وزير الخارجية الصيني إلى بذل جهود لتعزيز التحول الأخضر بشكل عملي، قائلا إن المجتمع الدولي يجب ألا يتخلى عن جهود الانتقال بسبب الصعوبات المؤقتة التي تفرضها جائحة كوفيد-19 وأزمة الطاقة، كما أنه لا يجب عليه التسرع لتحقيق النجاح مع إغفال الواقع.

وأضاف أن الخروج التدريجي لمصادر الطاقة التقليدية يجب أن يقوم على أساس الاستبدال الآمن والموثوق لمصادر الطاقة الجديدة، مشيرا إلى أن الصين نفذت هدف العمل المناخي لعام 2020 قبل الموعد المحدد وأعلنت عن أهداف وتدابير جديدة محددة وطنيا.