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وزير الخارجية الروسية: الجنائية الدولية لم ترد على آلاف الشكاوى من سكان دونباس

الخميس، 22 سبتمبر 2022 08:52 م
وزير الخارجية الروسية: الجنائية الدولية لم ترد على آلاف الشكاوى من سكان دونباس لافروف وزير خارجية روسيا
كتب أحمد عرفة

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أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن المحكمة الجنائية الدولية لم ترد على آلاف الشكاوى من سكان دونباس وموسكو لا تثق بهذه المحكمة، مؤكدا أن وقت الانتظار قد انتهى، وفقا لروسيا اليوم.

 

وقال وزير الخارجية الروسي: لفتنا الانتباه إلى النشاط المتزايد للعدالة الدولية فيما يتعلق بأوكرانيا، يتم الإعلان عن بعض الجهود للتحقيق في الجرائم في أوكرانيا، والتي حددها الجيش الروسي، كل هذا مخطط حسب الطلب ونحن نرى ذلك جيدا، موضحا أن الانقلاب في أوكرانيا، وأحداث أوديسا في 2 مايو 2014، وقصف مدن دونباس السلمية والعديد من الأحداث الأخرى لم تصبح سببا لأي رد فعل واضح من المحكمة الجنائية الدولية.

 

ولفت وزير الخارجية الروسى إلى أنه تم إرسال أكثر من 3 آلاف تقرير عن الجرائم ضد سكان دونباس إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولم يكن هناك رد "ليس لدينا ثقة في هذه الهيئة"، لقد انتظرنا عبثا لمدة ثماني سنوات لمكافحة الإفلات من العقاب في أوكرانيا، ولم نعد نعول على عدالة المؤسسات الدولية، لقد انتهى وقت الانتظار.


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